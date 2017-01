Oljebransjen har fortsatt stort behov for nye løsninger. Her er det de trenger i fremtiden

Med kostnader som har løpt løpsk, nye områder for oljevirksomhet, en ambisiøs Paris-avtale, strenge krav til miljø og sikkerhet, samt en relativt høy aktivitet i årene som kommer, har oljebransjen fortsatt stort behov for nye løsninger.

Norsk kontinentalsokkel har vært åsted for utviklingen av en rekke nyskapende teknologier. Det kommer til å fortsette, mener Norsk olje og gass.

– Vi mener at petroleumsnæringen er den sterkeste motoren for innovasjon og nyskapning i Norge fordi norsk sokkel fungerer som et laboratorium der aktørene har vært og fremdeles er nødt til å løse store teknologiske utfordringer, sier kommunikasjonsdirektør i Norsk olje og gass Kolbjørn Andreassen.