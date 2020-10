Det er betydelig mer radioaktive, luftbårne partikler i vindretningen fra oljebrønner som bruker fracking-metoden - hydraulisk fraktur - i USA.

Det viser resultater fra Harvard University. Forskere har samlet inn data fra 157 stasjoner over hele landet, og måler den nærliggende radioaktiviteten. Her har de sammenlignet data fra 120.000 luftmålinger mellom stasjonene og fracking-stedene i perioden 2001 til 2017, skriver The Guardian.

20 km fra oljebrønnene

Konklusjonen er en 40 prosents økning i mengden radioaktive partikler i luften som er hardest rammet i forhold til bakgrunnsnivået. Dette til tross for at målingene av luftpartikler er gjort minst 20 kilometer fra oljebrønnene.

Forskerne mener derfor også at folk som bor eller oppholder seg i områder rundt fracking-områder, må forvente å rammes av en negativ helsepåvirkning.

Det en problemstilling man må ta fatt i, mener lederforsker Petros Koutrakis ved Harvard TH Chan School of Public Health i Boston.

Forsker: Ville ikke bodd i vindretningen til et fracking-område

– Hvis du spør meg om jeg ville bodd i vindretningen til et fracking-område, blir svaret nei. Folk bør ikke gå helt amok, men her er det en betydelig helserisiko som vi må ta tak i, sa han til The Guardian.

Studien gjorde det klart at fracking avgir mye mer radioaktive partikler enn mer konvensjonelle metoder for utvinning av gass og olje.

Ved fracking frigjøres uranisotoper som en del av prosessen når det enorme vanntrykket bryter ned steinene som inneholde olje og gass i grunnen.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.