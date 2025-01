Økning i boligsalget i fjerde kvartal i fjor

Totalt ble det solgt 34.380 boliger i fjerde kvartal. Av disse var 25.627 selveierboliger og 8753 boliger i borettslag, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I fjerde kvartal i 2023 var tallene 23.873 selveierboliger og 8147 borettslagsleiligheter.

Også salget av fritidsboliger gikk opp i fjorårets siste tre måneder, fra 2726 boliger i 2023 til 2997 i 2024. Det er en økning på 10 prosent fra 2023, men betydelig lavere enn koronaårene 2020 og 2021 hvor omsetningen lå på mellom 4000 og 5000 fritidsboliger.

Tallene fra SSB gjelder boliger i fritt salg, altså salg til markedsverdien uavhengig om eiendommen er utlyst på det åpne markedet.

Høyest gjennomsnittpris per omsetning var i Oslo med 8,6 millioner for en selveierbolig og 4,7 millioner for en borettslagsbolig. For hele landet var gjennomsnittsprisen per omsetning 5 millioner for selveierbolig og 3,3 millioner for en borettslagsbolig.