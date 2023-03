Okea kjøper seg inn i Statfjord-feltet

Okea melder mandag morgen at de har kjøpt en andel av Statfjord-området fra Equinor. Det er snakk om 28 prosent av Statfjord-feltet, til en pris av 220 millioner dollar, tilsvarende 2,35 milliarder kroner. I tillegg kommer et betinget betalingselement, basert på olje- og gassprisene over en treårsperiode.

En eierandel på 28 prosent i lisensen gir 23,9 prosent i Statfjord Unit, 28 prosent i Statfjord Nord, 14 prosent i Statfjord Øst Unit og 15,4 prosent i Sygna Unit.

Etter transaksjonen vil Equinor ha en en eierandel på 54,7 prosent og forblir operatør for Statfjord-feltet.

– Vi gleder oss over å kunne melde om denne transaksjonen med Equinor, som representerer nok et betydelig steg i å levere verdiskapende vekst på linje med vår strategi, sier Svein J. Liknes, administrerende direktør i Okea i meldingen.

Ved å kjøpe seg inn i Statfjord øker selskapets produksjonen med mer enn 40.000 fat oljeekvivalenter til dagen i 2024.

Forlenget levetid

– Med denne transaksjonen fortsetter vi å optimalisere vår olje- og gassportefølje, og ønsker en industriell aktør med senfase-kompetanse velkommen inn i Statfjord-partnerskapet. Dette vil bidra til diversifisering og høy verdiskaping fra Statfjord-området i årene som kommer, sier Camilla Salthe, direktør for levetidsforlengelse for felt, FLX, i Equinor.

Siden produksjonsstart i 1979 har Statfjord produsert mer enn 5,1 milliarder fat oljeekvivalenter og skapt bruttoinntekter på over 1,675 milliarder kroner.

I 2019 ble det besluttet å forlenge levetiden til Statfjord-feltet minst frem til 2035, med mål om å holde på helt til 2040 – i stedet for å stenge ned den første av plattformene i 2022.

For å få til det skal de bore 100 nye brønner på feltet og teste nye metoder for å hente ut olje og gass fra de vanskelige reservoarene på feltet.