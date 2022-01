Offshoreskipene bør brukes i havvind

At det krangles internt i regjeringen, er ikke nytt. En av stridighetene nå står om havvindutbyggingen Søndre Nordsjø II (SN II). Arbeiderpartiet mener at utbyggingen må gjøres med hybrid tilkobling. Det vil si at feltet med havvindturbiner blir koblet både til det norske fastlandet og til de internasjonale markedene i Storbritannia eller på kontinentet. Senterpartiet vil derimot sørge for å beholde strømmen selv og vil ha en såkalt radial tilkobling, som betyr at det kun blir «nasjonalkabel» hjem til Norge.

Mindre lønnsomt

Dilemmaet med Senterpartiets forslag er, som TU tidligere har skrevet, at det vil gjøre investeringene mindre attraktiv for utbyggerne. Så viktige er de kontinentale markedene at investorene trolig heller vil foretrekke kabler kun til kontinentet enn kun nasjonalkabel hjem til folk flest i Norge. Det vil sannsynligvis sørge for høyere priser over lengre tid. Europa skriker etter grønne elektroner og har ikke lignende reserver som norsk vannkraft å skilte med.

En løsning med radial tilkobling vil bety færre interessenter for utbygging av SN II. Noe aktørene og bransjeorganisasjoner har vært tydelige på. Skal Norge lykkes med målet om å ta en storstilt posisjon innen offshore vind, vil det derfor få stor betydning hva konklusjonen fra regjeringen blir. Leverandørindustrien offshore står klar med kompetanse og løsninger for å bidra.

Det gjør også maritim næring ellers, med offensive rederier og verft som pådrivere. En løsning med hybrid tilknytning for NS II vil forløse deler av iveren og forventningene til å bli med på å skape suksess og industri for norsk havvind.

Bygges om på få måneder

En åpenbart lavthengende frukt i så måte er ombyggingen av de best egnede offshoreskipene som ligger i opplag her hjemme. Skipene kan bygges om i løpet av måneder. Dette i motsetning til et nybygd spesialskip, som gjerne beslaglegger 18 til 24 måneder av kalenderen fra beslutning til levering.

De 100 skipene som ligger i opplag, er relativt nye og i god stand. En arbeidsgruppe fra ni selskaper og institusjoner har i regi av Grønt skipsfartsprogram (GSP) sett på hva som skal til for å gjenbruke flåten. Konklusjonen er at skipene med god dekksplass og moderne fremdriftssystemer relativt enkelt kan bygges om og utstyres for bruk innen utbygging og service av havvind. GSP har i tillegg sett på hvordan ombygde skip kan utstyres med hybride fremdriftssystemer.

Storstilt resirkulering

Ombygging av brukte spesialskip gir mulighet for en storstilt resirkulering av deler av den norske flåten og vil bidra med langt lavere utslipp og ressursbruk enn om det bygges nye spesialfartøy. Kombinasjonen av store kutt i utslipp og kostnadsreduksjoner i milliardklassen bør være forlokkende for mange. Programdirektør Narve Mjøs i GSP sier det selv slik til TU:

– Dette bør vekke manges interesse, inkludert politikere, myndigheter, fremoverlente chartere og ikke minst finansnæringen.

Hvorvidt det er interessant for politikerne i Senterpartiet, er uvisst. Dersom de bryr seg, kan de begynne med å støtte hybrid tilkobling til Søndre Nordsjø II. Det vil forløse interesse, kunnskap og investeringer for en norsk industriell satsing på havvind.

Og øke sannsynligheten for resirkulering av spesialskip som i dag ligger i opplag.