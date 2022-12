Offshore Norge spår tre år med høyt investeringsnivå på sokkelen

Investeringene i norsk petroleumsnæring vil øke mer enn tidligere ventet neste år. Energikrisen i verden vil bidra til fortsatt høyt investeringsnivå til 2026.

Det framgår av en analyse fra bransjeorganisasjonen Offshore Norge. Analysen er basert på investeringsplanene til norske aktører i olje og gass. Analysen inkluderer både godkjente planer og prosjekter som ikke er sanksjonert ennå.

– De neste årene kan vi forvente et stabilt høyt investeringsnivå. Det gir arbeidsplasser i hele landet, vil være viktig for å sikre Europa pålitelig energi og gi viktige inntekter til fellesskapet, skriver direktør for næringspolitikk og kommunikasjon Torbjørn Giæver Eriksen i en pressemelding.

Investeringsanalysen for norsk sokkel gjelder i perioden 2023–2027. Neste år vil totale investeringer øke med 4,7 prosent, til 187 milliarder kroner.

Deretter ventes stabilt høyt investeringsnivå på rundt 190 milliarder kroner per år i 2024 og 2025.

Analysen tyder på en utflating eller svakt fallende trend i 2026 og 2027.

Offshore Norge trekker fram Russlands invasjon i Ukraina som hovedårsak til energikrisen i verden. Også koronapandemien, smitteverntiltak og ettervirkninger av dette har påvirket situasjonen.

Det er både knapphet på energi og forsinkelser i fremdriften på flere utbygginger.