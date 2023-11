Nylig omtalte TU at den russiske ambassaden søker om at forskningsskipet «Akademik Mstislav Keldysj» skal få gjennomføre et forskningstokt i norsk økonomisk sone i Barentshavet i perioden 4. november til 18. desember. Både Høyre, Frp og Venstre er kritiske til planene og mener søknaden må avvises. Olje- og energidepartementet (OED) besvarer nå kritikken.