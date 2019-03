Teknisk Ukeblad har tidligere omtalt det norske selskapet Ocean Energy som har utviklet et konsept for et bølgekraftverk som rett og slett kan dukke under stormer. Ideen går ut på at bølgekraftverket skal kunne overleve selv det voldsomste uvær, ved at den flytende delen automatisk senker seg under vann når været blir for dårlig.