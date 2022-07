Veidekke har skrevet kontrakt med Obos om å bygge nok et trinn på det store boligprosjektet på Ulven øst i Oslo. I tillegg til de 180 leilighetene skal det føres opp et garasjeanlegg, gjesteparkering og en barnehage med seks avdelinger. Kontrakten er en totalentreprise verdt 523 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

Dyrtid i boligmarkedet

I salgsmateriellet til Obos går det frem at de fleste leilighetene allerede er solgt. For de som er igjen, skal Obos ha 7.032.120 kroner for den billigste leiligheten på 76 kvadratmeter. Denne prisen er høyst sannsynlig inkludert fellesgjelden borettslaget får, det er ikke presisert i pressemeldingen som er sendt ut. Det gir en pris på 92.527 kroner for hver kvadratmeter, som Veidekke i en pressemelding skriver at «folk flest» har råd til.

– For Ulvenkroken har vi sammen med Obos videreutviklet vår effektive samarbeidsmodell for å kunne bygge attraktive boliger som folk flest har råd til, sier konserndirektør Hans Olav Sørlie Veidekke Bygg.

Vi lager et tenkt samboerpar som hver tjener 550.000, som er lønnsnivået for både adjunkt i Oslo-skolen og sykepleier i turnus, kanskje med noe overtid for begge. Vårt tenkte par har nedbetalt en del av studielånene og sitter med en samlet gjeld på 200.000. De har ikke barn, heller ikke bil. Da sier lånekalkulatoren til S-banken at de kan låne 5,3 millioner. Dermed må de ha en egenkapital på 1,7 millioner for i det hele tatt å kunne tenke på å flytte til Ulven. Banken gir maksimalt 85 prosent av boligens verdi i lån, for vårt eksempel betyr det knapt 6 millioner kroner. Siden noe av gjelden formodentlig er fellesgjeld, vil nok innskuddet være lavere enn vårt regnestykke – men banken vil uansett regne med fellesgjelden.

Også Obos klager på prisnivået

– Det er krevende tider for boligprodusentene med dagens markedssituasjon og råvareprisene. Med et presset boligmarked i Oslo-regionen er det viktig for OBOS å opprettholde igangsettingen av nye prosjekter for å sikre medlemmene tilgang på nye boliger. Veidekke leverer effektive prosjekter, noe som er avgjørende når vi de neste årene skal bygge rundt 2000 boliger på Ulven, sier Arne Baumann, konserndirektør for boligutvikling i Obos.

Byggearbeidene starter i august, med planlagt ferdigstillelse før jul 2024. Sammen med Veidekke Bygg Oslo er Bravida Norge, LPO Arkitekter, Multiconsult, Dr techn. Olav Olsen og Landskaperiet deltakere i prosjektet.