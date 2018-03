I noen timer på formiddagen og noen timer på ettermiddagen har vi effekttopper i det norske strømforbruket. Som illustrert her med time for time-strømforbruk en kald dag i februar. Nå ønsker NVE å prise nettleien slik at du blir straffet for ditt overforbruk. Og blir slaktet i høringssvarene.

(Foto: Colourbox, data fra Nordpool.)