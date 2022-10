Nytt system for artikkelkommentarer i TU Media

Fra og med i dag har Tu.no og Digi.no et nytt system for artikkelkommentarer, levert av Ifrågasätt som dominerer i det svenske mediemarkedet, med blant andre Dagens Nyheter, Göteborgsposten og Ny Teknik på kundelista.

For å kommentere under våre redaksjonelle saker, må du opprette en brukerkonto hos Ifrågasätt – det gjør du her – eller klikk på «Logg inn/Opprett konto» under artikkelen.

Identifisering skjer ved bruk av BankID. Sikker identifikasjon pluss krav om bruk av fullt navn fra alle som kommenterer er ledd i arbeidet med å sikre en saklig og god debatt (vi tillater altså ikke bruk av alias).

Til å begynne vil aktivitetsnivået være noe lavere enn vanlig, fordi alle faste kommentatorer må registrere seg på nytt, men målet er at vi på sikt skal få en enda bedre debatt, på en plattform som er teknisk stabil og funksjonell. Gamle artikkelkommentarer vil bli borte fra sakene, men er arkivert i debattforumet til Diskusjon.no.

Vi vil ha debatt

Flere norske nettaviser har av ulike grunner valgt å stenge sine kommentarfelt, men det er ikke aktuelt for Teknisk Ukeblad Media.

Kommentarfeltet er viktig av flere grunner:

De 350.000 leserne som hver uke er innom tu.no og digi.no, vet i sum som regel mer om et gitt emne enn både journalisten som skriver saken og kildene hun intervjuer. Når kompetente lesere tilføyer sin innsikt, beriker det saken.

En journalistisk prosess består i grave- og kildearbeid og prioritering av poenger. Alt får ikke plass i én sak. Leserkommentarer bidrar til flere perspektiver, og innspill om hvilke spørsmål dere sitter igjen med guider oss til gode oppfølgingssaker.

Kunnskapsrike lesere som kommenterer på våre saker, er kjapt ute med å påpeke feil og mangler – innspill vi ydmykt takker for og benytter til å heve presisjonsnivået i sakene.

Et vesentlig poeng med journalistikken vi bedriver er å skape debatt. På våre sider foregår debatten i et miljø hvor de som mener noe møter høy fagkunnskap hos andre lesere, og blir lest av dem som tar vesentlige beslutninger i samfunnet.

Noe av det som skiller nettjournalistikk fra det å skrive for en papirutgave, er at vi har gått fra tilnærmet monolog til løpende dialog. Med et åpent kommentarfelt er terskelen for reaksjoner veldig mye lavere enn å sende et leserbrev, og en moderne journalist bør kunne utnytte denne toveiskommunikasjonen til å styrke formidlingen av eget innhold.

Reflekterte lesere gir gode debatter

En nettavis får det kommentarfeltet den fortjener. Aktiviteten reflekterer både sakens tema, form og dybde. Det er for eksempel vanskelig å stimulere til de store debattene gjennom en notis, og man aktiverer sjelden den akademiske eliten ved å skrive om noe som ikke har konsekvenser. I motsatt ende av skalaen stimulerer godt kildearbeid og ny sammensetting av informasjon til innovative tankerekker.

Kommentarfeltet gjenspeiler også i høyeste grad mediets lesergruppe. I Teknisk Ukeblad Media er vi så heldige å ha høyt utdannede og reflekterte lesere – folk som bidrar til å løse noen av verdens virkelige utfordringer og flytter oss fremover.

Moderering 24/7

Det er en kunst å skape gode debattarenaer, og alle kommentarfelt kan bli bedre. Innføringen av Ifrågasätts system er for oss et første ledd i arbeidet med å skape et enda sunnere debattklima, der kravene til identifikasjon er strengere enn før, slik at alle må stå for det de poster og signere med sitt fulle navn.

Ikke alt som skrives er egnet til å styrke debatten, og noe grums må slettes. Dette systemet fanger opp og filtrerer bort upassende innlegg automatisk, basert på tekstgjenkjenning. Slike innlegg blir videresendt til en moderator for manuell vurdering. Moderatorene er på 24/7.

Vi håper det nye systemet faller i smak, og at flest mulig av dere vil fortsette å kommentere.

Uten innspill fra leserne hadde Tu.no og Digi.no vært mindre interessante nettsteder!