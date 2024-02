Selskapet betaler 35 kroner i utbytte per aksje for regnskapsåret 2023, totalt 4,6 milliarder kroner, går det fram av en børsmelding torsdag morgen.

– Salmar-teamet har nok en gang prestert godt og levert imponerende resultater, både når det gjelder operasjonell drift, synergirealisering og gjennomføring av strategiske prosesser. Jeg er stolt over våre dedikerte og dyktige ansatte og den kraften som Salmar-organisasjonen har vist gjennom hele 2023, sier konsernsjef Frode Arntsen.

Selskapet hadde et resultat før skatt på 7,3 milliarder kroner før skatt i 2023, mot 4,6 milliarder året før.

For 2024 endrer Salmar slaktevolumet i Norge til 237.000 tonn som følge av angrep av perlesnormaneter. I børsmeldingen skriver selskapet at de opplever sterk etterspørsel etter alle sine produkter, og de venter begrenset global tilbudsvekst i 2024.

– Vi ser betydelig potensial for fortsatt forbedring og vekst i alle deler av vår virksomhet fremover. Til tross for uavklarte regulatoriske forhold er vi trygge på at vi vil kunne øke produksjonen og vokse videre med vår nåværende operasjonelle struktur, sier Arntsen.