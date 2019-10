Nytt regjeringskvartal: Skanska, AF-gruppen og Veidekke får millardkontrakter

Mandag formiddag offentliggjorde Statsbygg-sjefen Harald Nikolaisen hvem som får de tre første store entreprisekontraktene i Regjeringskvartalet. Til en samlet kontraktssum på 2,8 milliarder kroner skal Skanska, Veidekke og AF-gruppen stå for henholdsvis rehabilitering av Høyblokka, kjellerne under hele kvartalet og energiforsyning.

Kontraktsinngåelsene ble markert i vestre paviljong i Høyblokka, og til stede var selskapenes konsernsjefer; Jimmy Bengtsson i Veidekke, Ståle Rød i Skanska og konsernsjef Morten Grongstad i AF-gruppen. Under markeringen delte Nikolaisen ut adgangskort til regjeringskvartalet til de tre konsernsjefene.

Kontorbygg for 480 ansatte

Før sommeren ble det klart at entreprenørene AF-gruppen, Hent, Skanska og Veidekke var kvalifisert og invitert til å levere tilbud.

Statsbygg-sjef Harald Nikolaisen. Foto: Eirik Urke

Skanska skal rehabilitere Høyblokka. Bygget er fra 1950-tallet og skal rehabiliteres til et kontorbygg for cirka 480 ansatte. Det var først planlagt at Statsministerens kontor skulle flyttes tilbake hit, men i høst ble det kjent at det ikke er kommer til å skje.

Derfor er den opprinnelige planen om at de to øverste etasjene skal rives og erstattes med i et fireetasjes påbygg på 18.000 kvadratmeter, lagt på is. Men det som er sikkert er at bygget skal refundamenteres, at hovedbæringen skal forsterkes, og at alle tekniske anlegg skal skiftes ut. Fasadene skal rehabiliteres innenfor gjeldende vernehensyn, og hovedtrapperommet over 2. etasje skal bevares.

Kontraktens antatte verdi er satt til 1.05 milliarder kroner.

Storkontrakt på kjeller

Delkontrakt: Kjeller skal bygges under de markerte feltene. Illustrasjon: Statsbygg

Veidekke skal bygge kjelleren under regjeringskvartalet. Den skal bygges ny og har en størrelse på cirka 25.000 kvadratmeter.

– Entreprisen omfatter komplett kjeller, og inkluderer graving, fundamentering, råbygg, innredning og en del tekniske installasjoner, opplyste Anne Braaten, prosjektleder i Statsbygg, da hun presenterte kontraktene for leverandørbransjen tidligere i år.

I konkurransen var de kvalifiserte entreprenørene AF-gruppen, NCC og Veidekke inviterte til å levere tilbud.

Kontrakten er på 1,2 milliarder kroner.

Sjøvann i energiforsyningen

AF-Gruppen skal sørge for energiforsyningen, og det er sjøvann skal benyttes. Det skal foregå ved at det bygges en rørtrasé og pumpestasjon mellom Akershusstranda og Hammersborg, hvor regjeringskvartalet ligger.

Kontrakten har en verdi på 550 millioner kroner.

De kvalifiserte entreprenørene for denne kontrakten var AF-gruppen og Skanska.

Statsbygg har vært opptatt av at prosjektet skal foregå med såkalte samspillskontrakter, som innebærer at entreprenøren kontraheres før prosjektet er ferdig utviklet. Prosjektet får en felles organisasjon, hvor byggherre Statsbygg, entreprenørene og rådgiverne, Team Urbis, alle er aktive i utviklingen av prosjektet.

Det er altså egne kontrakter for hvert bygg, kjeller, energiforsyning, rigg og drift, og forberedende arbeider.

Statsbyggsjef Nikolaisen påpekte under markeringen at selv om entreprenør er kontrahert, er byggestart avhengig av Stortingets godkjenning. Men under presentasjonen av kontraktene tidligere i år ble det forskuttert at byggestart for kjeller og Høyblokka vil skje høsten 2020.

Forberedende arbeider før byggestart av kjeller foregår under denne teltduken. Illustrasjon: Statsbygg

Saken oppdateres