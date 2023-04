Oljedirektoratet melder torsdag morgen at OMV har gjort et nytt oljefunn i Nordsjøen, om lag 5 kilometer vest for Gudrun-feltet og rundt 230 kilometer vest for Stavanger.

Funnet er beregnet å være på mellom 6 og 35 millioner fat olje.

Det er et stort spenn på grunn av begrenset tykkelse i sandsteinlagene og usikkerhet i hvor stor utbredelsen av disse er.

Rettighetshaverne vil evaluere resultatene fra brønnen, for å si mer potensialet for volumer i de forskjellige reservoarsonene, og de vil vurdere funnet sammen med andre prospekter i utvinningstillatelsen.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 817. Brønnen ble boret av riggen Deepsea Yantai.

Brønnen ble boret til et dyp på 4723 meter under havflaten, og havdypet er på 111 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.