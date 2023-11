– Du kan nesten finne gården din og se langtidsvarselet for akkurat dette stedet, sier konseptutvikler Jørn Knutsen i Yr.

Langtidsvarselet på tre uker er mer enn en dobling fra Yrs tidligere langtidsvarsel. Foreløpig finnes bare en prøveversjon, men planen er å få det i drift en gang over nyttår, skriver Nationen.

Mens lignende langtidsvarsler gjerne gjelder store geografiske områder, skal dette bli langt mer detaljert og presist geografisk. Mer enn én million steder i Norge skal kunne søkes opp.

Usikkerheten ved varsler langt fram i tid, skal synliggjøres godt. For eksempel skal sjansen for litt regn og sjansen for mye regn vises ved siden av hverandre.

– Vi vil jo ikke at brukerne ikke skal forstå usikkerheten som ligger i dette, sier Knutsen.