Nytt gassfunn i Nordsjøen – kan settes i produksjon allerede i år

Equinor melder mandag at de har gjort et gassfunn ved Gina Krog-feltet i Nordsjøen. Det er et lite funn, og er beregnet til å være mellom 5 og 16 millioner fat utvinnbar gass.

Funnet vurderes likevel som kommersielt, fordi det kan utnytte eksisterende infrastruktur ved Gina Krog-plattformen – og kan settes i produksjon allerede i løpet av året.

Brønnen er boret som en utvinningsbrønn med letemål. Forberedelser er allerede utført på Gina Krog, og feltet har ledig kapasitet, slik at brønnen raskt kan settes i produksjon, opplyser selskapet.

Forlenger levetiden

– Funnet vil bidra til å forlenge levetiden og styrke lønnsomheten til Gina Krog, og er viktig for hele Sleipner-området. Dette viser hvor viktig det er å lete i modne områder på norsk sokkel, sier Camilla Salthe, direktør for felt i senfase i Equinor, i meldingen.

Tidligere i år leverte også selskapet en utbyggingsplan for Eirin-feltet. Det inneholder 27,6 millioner fat gass, og vil bli bygget ut med en havbunnsløsning knyttet til Gina Krog-plattformen.

Da energikrisen rammet i 2021, etter at Russland kuttet i gassforsyningen til Europa og prisene gikk i taket, valgte Equinor å øke sin gasseksport fra Gina Krog. Gass som tidligere ble brukt til injeksjon for oljeutvinning, ble i stedet for sendt i rør til kontinentet.

Det utløste også et behov for prosjekter som kan forlenge levetiden for feltet.

– Sammen med Eirin-utbyggingen er funnet en viktig brikke i dette arbeidet, opplyser selskapet.

Dette er det første kommersielle funnet i Gina Krog-lisensen siden 2011.

Brønnen ble boret av riggen Noble Lloyd Noble. Equinor er operatør med Kufpec og PGNiG som partnere.