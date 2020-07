Nytt forskningsprosjekt vil la den intelligente byen drives av solceller

Tre danske selskaper og DTU Fotonik vil kaste nytt lys over hypede begrepene «smart city», «intelligente byromsmøbler» og «IoT» – eller rettere: Prosjektet vil la dingsene i den smarte byen bli drevet av sollyset som allerede faller på dem.

Hensikten er blant annet å redusere batteriforbruket og kombinere forsyningssikkerhet og mobilitet.

– Vi jobber for en grønn IoT-løsning, drevet 100 prosent av sol, uten miljøskadende batterier og med veldig lang levetid, fordi energilageret ikke går tomt så lenge løsningen ser dagslys, sier spesialkonsulent Peter Poulsen fra Institutt for fotonikk ved DTU, som er teknisk prosjektleder for prosjektet som heter «Solcelledrevne IoT-løsninger – Grønn IoT».

Han trekker frem to tekniske løsninger fra prosjektpartnerne som skal gjøre det mulig å nå målet: En liten omformer som bruker veldig lite energi og kan drive et system med et lite areal med solceller, og en kommunikasjonsløsning som også krever veldig lite strøm, noe som muliggjør drift av solceller. Energilagringen som kreves for at en enhet skal fungere for eksempel om natten, skal i prosjektet foregå i for eksempel en kondensator, som Poulsen fremhever som miljømessig bedre enn et batteri.

Fra passiv til interaktiv

Det nye forskningsprosjektet har designfirmaet Out-sider som prosjektansvarlig, og her sier administrerende direktør Ib Mogensen at man de de siste årene har kommet langt med å integrere solcelledrevet lys i byromsmøbler, som for eksempel benker og andre «passive produkter»:

– Men vi ønsker å ta skrittet videre til interaktive produkter og kanskje helt opp til performative produkter, sier han, og legger til at prosjektets fokus vil være på løsninger som kan gjøre byen bedre for løpere, gående og syklende:

– Det er mye veldig smart city-utstyr som forteller deg hvor mange sykler som kjører forbi, hvordan luftforurensningen er eller hvor det er tilgjengelige parkeringsplasser. Men ikke så mye av det er for folks skyld, sier han – uten å gi eksempler på hva et konkret resultat av prosjektet kan være.

– Men vi har satt to antropologer til å undersøke i august og september utfordringer, problemer og ønsker der folk ferdes. Det kan utkrystallisere seg i produkter vi slett ikke har tenkt på, sier han.

Er batteriene bare billigere?

Å gjøre elektronikk selvforsynt, for eksempel i byrom, er langt fra en ny ambisjon, og Ingeniøren beskrev i fjor hvor mange av prosjektene på området som er lansert de siste ti årene som har falt til jorden – blant annet fordi teknologiene for å høste energi fremdeles er relativt dyre og prisen på batterier bare faller og faller.

– Jeg tror det er en av forklaringene på at teknologier for å høste energi har utviklet seg veldig sakte de siste fem til ti årene, sa Dushan Vuckovic, senior embedded system designer hos Force Technology, den gangen.

Bak det to år lange forskningsprosjektet, som skal prøve å knekke denne nøtten, står i tillegg til Out-sider og DTU Fotonik selskapene Nordic Firefly og Presto Engineering Denmark. Prosjektet har fått midler gjennom initiativet Elforsk, som er bransjeorganisasjonen Dansk Energis forsknings- og utviklingsprogram.

Denne artikkelen ble først publisert av Ingeniøren.