Neste uke vil rundt 40.000 tilfeldig utvalgte nordmenn få en SMS om å delta i panelet. Av de som melder interesse, vil 66 personer få plass. Disse personene skal få jobbe med å utforme konkrete anbefalinger for hvordan Norge skal bruke oljeformuen framover, skriver Klassekampen.

Et av målene med panelet er at flere mennesker i samfunnet skal føle seg hørt, og at demokratiet skal utvides til dem som er for unge til å stemme i valg.

Medlemmene i panelet skal få hjelp av et samfunnsråd, en ekspertgruppe og et fagråd. Panelet skal jobbe gjennom første halvdel av 2025 og levere anbefalingene i april.

Folkepaneler, som også er kjent som borgerråd, er blitt eksperimentert med i andre land. I Irland bidro et borgerråd til legaliseringen av abort i 2018 og likekjønnet ekteskap i 2015. I Frankrike bidro et klimafolkepanel til at det ble innført forbud mot flyreiser på strekninger man kan reise med tog på under to og en halv timer.