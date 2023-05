Nye utslippsmål kan få følger for prioritering av Hordfast-utbygging

Etter en forespørsel fra Samferdselsdepartementet har Statens Vegvesen utført nye beregninger for nytteverdien av ti større samferdselsprosjekter, men denne gangen skulle også målene med en 55 prosent reduksjon i klimautslipp fra referanseåret 1990 være med i regnestykket, ifølge NRK.

Nytteverdien for Hordfast prosjektet blir der redusert med 3,4 milliarder kroner, fra 1,9 milliarder kroner i pluss til 1,5 milliarder i minus, ifølge Vegvesenets nye utregning.

– Prosjektet går fra å være litt positivt til litt negativt. Med de nye utregningene rykker Hordfast ett hakk ned på vår prioriteringsliste. Med det er fremdeles et relativt lønnsomt prosjekt i veiporteføljen, sier avdelingsleder i Statens Vegvesen Jan Fredrik Lund til NRK.

Han leder arbeidet med Nasjonal transportplan og har regnet ut nytteverdien for Hordfast og ti andre veiprosjekter, der det viser seg at gigantprosjektet på Vestlandet slår spesielt dårlig ut.

Vegvesenet anbefalte før påske å prioritere byggestart for Hordfast før år 2030, men Lund kan ikke svare på om de nye beregningene betyr at byggingen blir forsinket.

– Hvis Hordfast blir flyttet ett trinn ned, blir det noe senere. Hvis det i det heile tatt blir prioritert, for det er til syvende og sist ett politisk spørsmål, sier han til NRK.

Øyvind Halleraker, daglig leder i Hordfast AS, mener de nye beregningene ikke har noe å si for prosjektet og sier til NRK at de nye utregningene ser helt vekk fra den positive klimaeffekten av at fergene blir tatt bort og har nå bedt om underlagsmaterialet fra Vegvesenet.

– Om 10 år er ikke utslippsproblematikk fra biler lenger relevant. De ruller nesten friksjonsfritt, sier Halleraker til NRK.

Stortinget skal vedta Nasjonal transportplan 2025-2036 neste år, og Hordfast-prosjektet har tidligere fått oppdaterte kostnadsoverslag som gikk opp med 4,7 milliarder til 46 milliarder på grunn av den generelle prisveksten for bygg og anlegg.