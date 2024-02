Nye Seahawk-helikoptre til Forsvaret blir forsinket

Det kommer fram i et svar fra forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på et skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) i Stortinget.

– De første Seahawk-helikoptrene forventes levert til Forsvaret i 2026. Samtlige seks helikoptre vil være levert i løpet av 2027, skriver Gram.

Da innkjøpet ble kunngjort i mars 2023, varslet Forsvarsdepartementet at de første tre helikoptrene skulle komme sommeren 2025. Kystvakten skulle prioriteres, men i Bladet Vesterålen 16. januar sa konstituert kystvaktsjef Endre Barane at helikoptrene først kommer til dem i 2026–27.

Gram understreker i sitt svar at utenriks- og forsvarskomiteen ble informert om dette i et brev datert 4. september 2023. Dette brevet er unntatt offentlighet.

Elvenes er kritisk til forsinkelsen.

– Mangel på maritime helikopter har redusert Kystvaktens evne til å drive effektive operasjoner. Derfor er det viktig at de nye helikoptrene kommer raskt på plass, sier han.

Forsvaret har for tiden ingen maritime helikoptre. Regjeringen valgte i 2022 å bryte avtalen med NH Industries om kjøp av 14 helikoptre. Forsvaret skrev under NH90-kontrakten i 2001. 14 helikoptre for bruk på kystvaktfartøyer og fregatter skulle etter planen vært levert innen 2008. Da kontrakten ble hevet på forsommeren i 2022, var bare åtte helikoptre levert.

Begrunnelsen for kontraktoppsigelsen var massive forsinkelser, lav pålitelighet på NH90-helikoptrene, krevende vedlikeholdsarbeid og at systemene som skulle leveres sammen med helikoptrene var gått ut av produksjon.

Forsvarsdepartementet kunngjorde 14. mars i fjor at regjeringen har besluttet å kjøpe seks MH-60-helikoptre, kjent som Seahawk, fra USA. Kjøpet har en kostnadsramme på 12 milliarder kroner, ifølge departementet.