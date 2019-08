Nye Renault Zoe: 390 kilometer rekkevidde for en kvart million

Nå skjerpes konkurransen om å gi mest mulig rekkevidde for pengene. Prisene på Renaults nye Zoe er klare, like før den nye og betydelig oppgraderte versjonen slippes løs på landeveien.

Batteriet på den nye småbilen er 52 kWt, noe som gir bilen en rekkevidde på inntil 390 kilometer - og da snakker vi om den nokså realistiske WLTP-normen. Bilen støtter hurtiglading med inntil 50 kW via CCS-kontakten, og nå kan Zoe også lades fra DC-ladestasjoner.

Bilen leveres i fire utstyrsnivåer, og prisene på den oppgraderte franskmannen starter på 249.900 kroner. Da er bilen ikke utstyrt med for eksempel parkeringssensorer. Toppmodellen, som leveres med sort skinn, BOSE-anlegg osv., vil tappe kontoen din for 304.900 kroner.

De to rimeligste utstyrsnivåene vil imidlertid bli levert med forrige generasjons ytelser, altså 108 hk, mens de to øverste nivåene får en ytelse på 135 hk. Rekkevidden skal imidlertid være identisk for alle bilene.

Nye Zoe-modell blir derimot ikke levert med veggmontert hjemmelader inkludert i prisen, slik som den utgående modellen. Over 11.000 eksemplarer av Zoe er solgt i Norge.