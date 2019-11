Nye muskelbunter på vei inn i Forsvaret: Diger ingeniørpanservogn og ny Sisu

Ett år etter at Hæren mottok sine første Wisent 2 bergingspanservogner, er den første ingeniørpanservogna på samme chassis levert.

Mottakelsesseremonien fant sted hos Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) i Tyskland mandag.

Der var det også markering for den første serieleveransen av den oppgraderte pansrede ambulansen Pasi.

Hærens tyngste

Den nye ingeniørpanservogna har grave- og doserkapasitet, og kan også brukes som såkalt gjennombryterpanservogn ved å bytte ut doserskjæret med en minerydderplog.

Forsvaret forklarer at vogna skal følge de mekaniserte manøveravdelingene i brigaden, og støtte med blant annet mobilitet ved gjennombrytning av hinder og sperringer. I tillegg har vogna utstyr som gjør at den enkelt kan etablere sperringer og andre antimobilitetstiltak.

Forsvarsmateriell bestilte i september i fjor seks slike vogner til en samlet verdi på cirka 450 millioner kroner. Den første vogna kommer til Rena i desember. Det gjenstår et år med testing før den formelt skal leveres over til Hæren.

Panserkjempen har fått navnet sitt etter europeisk bison, verdensdelens største landdyr. Her skal Wisent 2 slepe en Leopard 2A4. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

På Rena er det allerede lignende vogner på plass: I desember i fjor ble de tre første av seks bestilte Wisent 2 bergingspanservogner overlevert. Det er først med disse at Forsvaret har bergingskapasitet som kan hjelpe stridsvognene i alle situasjoner de trenger det.

De snart 50 år gamle bergingspanservognene på Leopard 1-chassis er rett og slett for lette. Wisent 2 er basert på Leopard 2, altså de nåværende stridsvognene, og vil være bedre rustet til å berge disse, samt de nye K9 Vidar artillerivognene som er i ferd med å leveres i disse dager.

Med sine 63,5 tonn er Wisent 2 det tyngste kjøretøyet i Hæren – og det best beskyttede. De største verktøyene er ei kran som kan løfte 32 tonn og en hovedvinsj med en kapasitet på 40 tonn. Vogna kan trekke totalt 160 tonn og har et stridsbergingssystem som gjør det mulig å kroke opp et havarert kjøretøy med skalkede luker.

Serieleveransen av den oppgraderte pansrede ambulansen Pasi XA-203N har nå startet. Foto: Forsvarsmateriell

20 år til – som ambulanse

Den nye Wisent 2-vogna var ikke det eneste som ble mottatt hos FFG mandag. Også «nye» Patria Pasi XA-203N – pansrede, hjulgående kjøretøy tidligere/også kjent som Sisu – er i ferd med å fases inn.

Disse ble opprinnelig kjøpt fra det som i dag er finsk-norske Patria i 2000, og er fram til nå brukt i en infanteri- og en ledelsesversjon.

I mars 2017 bestilte Forsvarsmateriell en ombygging av 30 kjøretøy til ambulanse, et oppdrag som er verdt rundt 100 millioner kroner. Fra 2020 skal disse settes inn og erstatte Sisu XA-185 som Hæren har brukt siden 1995. De oppgraderte ambulansene skal etter planen nå tåle å brukes i nye 20 år.

Norsk Sisu-ambulanse ved Tuzla i Bosnia i 1997. Disse kjøretøyene skal nå erstattes med Patria XA-203N. Foto: John Charles Kvam

FFG har nok å gjøre i Norge for tida. Selskapet vant også oppdraget med å levere nye transportpanservogner («Armoured Combat Support Vehicle», ACSV, basert på PMMC G5) som blant annet blir plattform for kampluftvern og oppgradert artillerilokaliseringsradar, Arthur. Kontrakten fra i fjor vinter omfatter også oppgradering av et antall eksisterende M113-vogner av typen M577A2.

I tillegg til bergepanser og ingeniørpanservogner er det vedtatt å kjøpe inn seks Wisent 2 broleggingspanservogner. Med alle støttekjøretøyene på plass, er det snart selve stridsvognene som utgjør den eldste komponenten i den mekaniserte strukturen.

Når det gjelder ingeniørvogner, skal det nevnes at også 16 av Forsvarets 144 nye CV90-er også er utrustet med mineruller og mineplog og går under navnet stormingeniørvogn (Sting).