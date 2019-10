Nye løsninger for å lage strøm av spillvarme kan gi muligheter for norsk industri

Det nystartede Düsseldorf-selskapet Poligy har utviklet plastrimler som består av to lag som brukes til å danne et hjul eller et bånd i termiske motorer og solcellemoduler. Plaststrimlene består av karbonfibre og polybutylentereftalat (PBT) og utgjør to lag som har forskjellige egenskaper. Det ene laget utvider seg mye ved oppvarming og det andre lite. Plaststrimlene trekker seg dermed sammen og utvider seg avhengig av temperaturen, og skaper dermed en bevegelse i hjulet eller beltet som deretter driver en generator og genererer strøm.