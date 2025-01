Hvilken medisin er best når du rammes av kreft? Det kan variere fra person til person. Nå kan en ny metode bidra til at folk med en bestemt type blodkreft får den beste medisinen for akkurat dem. Resultatene er publisert i PLOS Computational Biology.

– Den nye metoden kan hjelpe dem som rammes av kronisk myelogen leukemi, sier doktorgradsstipendiat Jennifer Sheehan, som er førsteforfatter av artikkelen. Hun er tilknyttet Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU.

Forskningen er et samarbeid mellom NTNU, Linnéuniversitetet i Sverige og Universidade de São Paulo.

Blodkreft kan komme snikende

Kronisk myelogen leukemi, eller KML, er en forholdsvis sjelden variant av blodkreft. I Norge rammes rundt 70 personer i året.

Årsaken ser ut til å være at to kromosomer kobles sammen. Det gjør at umodne hvite blodceller sprer seg raskt og fyller blodårene. Altså får pasienten kreft.

– KML er en kreftform som mange lever lenge med uten å vite det. Symptomene kan utebli i flere år før pasienten blir synlig syk, sier professor og veileder Astrid S. de Wijn ved Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU.

Gjelder å finne rett medisin mot KML

I dag er den mest effektive behandlingsformen stamcelletransplantasjon. Mange kan slippe transplantasjon om de isteden får effektiv hjelp med medisiner. De aller fleste greier seg uten, så lenge de får effektive medisiner kalt tyrokinasehemmere. Men det finnes fem ulike medisiner mot KML, og det gjelder å finne den som er mest effektiv.

– Vi har utviklet en datamodell som kan hjelpe oss med å si hvilke medisiner som virker best for hver enkelt pasient, sier professor Ran Friedman. Foto: Joakim Palmqvist/Linnéuniversitetet

Medisinene angriper et enzym. Slike enzymer er stoffer som trengs for å sette i gang eller holde i gang ulike prosesser i kroppen. Målet med medisinene er å bremse den problematiske overproduksjonen av celler i blodet.

Men mutasjoner, som er spontane endringer i cellene, kan gjøre at medisinene mister hele eller deler av virkningen mot blodkreft.

– Vi har utviklet en datamodell som kan hjelpe oss med å si hvilke medisiner som virker best, og dermed passer best for hver enkelt pasient, sier professor Ran Friedman ved Linnéuniversitetet.

Artikkelen ble først publisert på Gemini.no