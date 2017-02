Nye forskrifter kan gi trangere boliger. Nå reagerer arkitektene

Norske arkitekters landsforbund reagerer på forslaget til nye byggforskrifter og mener det kan gå utover folkehelsen.

Forslaget innebærer at regelverket blir enklere og at det lempes på en del krav for å få ned byggekostnadene.

Arkitektforeningen reagerer spesielt på at det åpnes for treromsleiligheter på 50 kvadratmeter uten bod, ifølge Dagens Næringsliv. Kravet til innsyn fra soverommene kan også ryke.

- Ikke forsvarlig

– Nå har myndighetene gått for langt. Treromsleiligheten er tradisjonelt en typisk familiebolig, men et boareal på 50 kvadratmeter uten lagringsplass og uten utsyn fra soverommene, er verken en fullverdig, forsvarlig eller varig bolig for en familie, sier fagsjef Camilla Moneta i Norske arkitekters landsforbund.

Forslaget til nye byggeforskrifter er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Høringsfristen går ut denne uken.

Alle vil bo ved havet: Her vurderer de flytende boliger i Norge

Vil ha minimumskrav

Solveig Dahl Grue i Arkitektbedriftene er heller ikke begeistret for forslaget.

– Myndighetene har alltid definert et minimumskrav til hva som er grunnleggende funksjoner i en bolig. Nå går myndighetene ned på dette kravet og frasier seg ansvaret for kvalitet og overfører det til utvikler i stedet. Vi mener det er feil, sier Dahl Grue.