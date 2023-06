Lørdag er det 600 dager siden Høyesterett slo fast at to vindparker på Fosen har ugyldige konsesjoner som krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Fortsatt er begge vindparkene i drift, og fredag og lørdag er det varslet nye demonstrasjoner i Oslo. De starter på Slottsplassen i forbindelse med at regjeringen skal møte i statsråd fredag morgen.