Nye boreprøver avslører enda større forekomster av sjeldne jordarter

Norge kan ha Europas viktigste forekomster av sjeldne jordarter, eller REE for Rare Earth Elements. Siden 1960-tallet har vi kjent til at det såkalte Fensfeltet har inneholdt slike metaller. Nå er det gjennomført et prosjekt i form av to borehull for å ta ut kjerneprøver ned til tusen meter. De har bekreftet at forekomsten strekker seg nedover i hele denne lengden. Det er dobbelt så dypt som det geofysiske målinger tidligere har indikert.