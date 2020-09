Nye anbefalinger kan føre til større bompengekostnader for elbilister, men regjeringspartiet Venstre sier de slår ring om elbilfordelene.

Mandag fikk Samferdselsdepartementet overlevert en bompengerapport som anbefaler å fjerne elbilfordelene og vurdere veiprising. Inntektene fra bompenger vil minske med 1,4 milliarder kroner med dagens ordning, og spørsmålet er hvordan man skal finansiere samferdselsprosjekter.

Regjeringens støtteparti Frp la umiddelbart press på regjeringen ved å uttrykke bekymring for enda hardere skattlegging av bilister, mens opposisjonen i stor grad avviste forslaget om å fjerne elbilfordelene.

Slår ring om elbilfordelene

SV-politiker Arne Nævra sier myndighetene ikke vil klare omstillingen til en grønnere bilpark dersom de økonomiske fordelene for elbilister forsvinner.

– Det er forskjellene i kostnader ved å kjøre og eie en elbil i forhold til fossilbil som er avgjørende. Dersom elbileiere skal betale mer, må fossilbileiere betale enda mer. Ellers vil skiftet til nullutslipp ikke skje raskt nok, sier Nævra, og legger til at SV er for satellittbasert veiprising.

Regjeringspartiet Venstre sier de slår ring om elbilfordelene.

– Elbilfordelene må være så gode som nødvendig for at Norge skal nå nullutslippsmålet for alle nye biler i Norge fra 2025, sier finanspolitisk talsperson Ola Elvestuen.

– Målet er innen rekkevidde, og vi ser at politikken virker. Luften har aldri vært renere i norske kommuner, og klimautslippene går ned for fjerde året på rad, sier han.

Advarer

Interesseorganisasjoner på begge sider av saken har uttrykt skepsis til konklusjonene i rapporten. Bilistorganisasjonen Naf mener myndighetene bør gå inn med mer penger i bypakkene i stedet for å øke prisene i bomringene, mens Norsk elbilforening sier regjeringen ikke må avvikle god miljøpolitikk fordi den virker.

Miljøorganisasjonen Bellona advarer sterkt mot å røre elbilfordelene nå.

– Hareide må ikke la seg friste til kortsiktig gevinst. Alt som kan bremse omstillingen, gjør at det går lengre tid før elbiler kan inngå fullt og helt i et bilavgiftsregime, sier Benjamin Strandquist i Bellona.