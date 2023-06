Den lave boligbyggingen fører til boligmangel og forverrer situasjonen for alle som trenger bolig, påpeker Boligprodusentene i en pressemelding onsdag.

– Dette er også svært alvorlig for boligbyggerne og ansatte i bransjen, med nedbemanninger i hele verdikjeden. Dessverre tror vi det kan ta tid før boligbyggingen øker, sier administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim.

Hittil i år er det igangsatt 4.154 boenheter, som er 54 prosent under samme periode i 2022, sett over tolvmånedersperioden er igangsettingen 30 prosent lavere. Varslede renteøkninger, høye byggekostnader og økonomiske usikkerhet stopper nyboligmarkedet.

– Markedet vil ikke snu før vi får mer positive økonomiske fremtidsutsikter, sier Hiim.

Han mener det likevel er svært positivt at SV har fått gjennomslag for økte rammer til Husbankens ordning for boligkvaliteter i revidert nasjonalbudsjett.

– Det kan sikre noe aktivitet utover høsten, mener Hiim.

Salget av nye boliger i mai 2023 er 38 prosent under mai 2022, mens salget så langt i år er 42 prosent lavere enn sammenlignbar periode i fjor. Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 15.249 boenheter, som er 38 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

I fritidsboligmarkedet er salget ned 61 prosent så langt i år, mens igangsettingen av nye fritidsboliger er ned 37 prosent.