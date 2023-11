Det ble registrert nær 29 prosent færre biler i oktober sammenlignet med samme måned i fjor. Totalt endte det med 8925 nye personbiler i løpet av måneden.

Renteøkning og prisvekst er utslagsgivende, ifølge Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). I en pressemelding sier han at registreringstallene tydelig viser at mange nå er svært varsomme med å prioritere nybilkjøp.

Det ser dermed ut til at 2023 blir et år med tilbakegang i nybilsalget. Det er registrert 9,4 prosent færre nye biler så langt i år sammenlignet med de ti første månedene i fjor. Det er liten tvil om at 2023-tallene vil ligge godt under 2022-tallene. Det var et rush av registreringer på tampen av fjoråret, før moms og vektavgift ble innført for elbiler.

Bransjen melder om veldig lav kontraktsinngang, ifølge OFV, som anslår at det vil bli registrert i underkant av 130.000 nye biler i Norge i 2023. I fjor endte tallet på drøyt 174.000 biler.

Samtidig holder bruktbilmarkedet seg stabilt. Det har så lagt i år blitt gjennomført omtrent 435.000 eierskifter.

Model Y mest registrert, Toyota største merke

Den mest registrerte bilmodellen i oktober ble Tesla Model Y. Den har toppet statistikken i hele år, og fikk med 648 registreringer en markedsandel på 7,3 prosent.

Rett bak kommer Toyota bZ4x og Skoda Enyaq med 533 eksemplarer hver.

Det mestselgende bilmerket i oktober ble Toyota, som hadde en markedsandel på 12,6 prosent. Volvo og Tesla følger på de neste plassene, med henholdsvis 8,3 og 7,6 prosent markedsandel.

Andelen elbiler gikk ned i oktober sammenlignet med september, fra 87 til 84,2 prosent. For året så langt er elbilandelen 83,5 prosent. OFV tror dette vil påvirke det politiske målet om at det kun skal selges nullutslippsbiler i Norge fra 2025.

– Vi skal huske på at dette er et mål. Det betyr ikke at det fra 1. januar 2025 blir forbudt å selge eller kjøpe biler med forbrenningsmotor, som mange kanskje tror. Vi nærmer oss målet langsomt, og kanskje ender vi på rundt 90 prosent elbiler i løpet av neste år, sier Thorsen.

Han tror de siste prosentene kan være utfordrende å dra i land, og peker på at det blir vanskelig dersom flere elbilinsentiver fjernes og avgiftene økes.