Ny veileder: Slik løser du ladeproblemene

Lite er så frustrerende som at elbilen din ikke tar lading. Men nå er hjelpen her, i form av en ny og gratis elbilveileder laget av kraftanalyseselskapet PQA.

– Formålet er å liste opp de mest utbredte problemene, slik at både elbilister og nettselskap kan spare mye tid, sier PQAs Henrik Kirkeby, som har utarbeidet veilederen i samarbeid med Norsk elbilforening og fem nettselskap.

– Med den nye guiden kan både elbilister og nettselskap kan spare mye tid, sier Henrik Kirkeby i PQA. Foto: PQA

– I elbilforeningens spørreundersøkelse Elbilisten 2018 la vi inn spørsmål om folk hadde hatt ladeproblemer. Rundt ti prosent svarte ja. Det kan være alt fra at naboen har trukket ut stikkontakten til mer komplekse problemer, sier Kirkeby.

Klødde seg i hodet

Veilederen er delt opp i to, en for mannen i gaten, og en for fagfolk. Å finne ut hva som er galt, er ikke alltid enkelt. Noen har opplevd at bilen lader fint på jobb, men ikke hjemme. Andre har meldt at bilen ikke vil lade om ettermiddagen, men lader fint på andre tidspunkt. Årsaken er i flere tilfeller jordfeil i nettet.

– Et problem vi klødde oss litt i hodet over, var at folk klaget over at de ikke fikk ladet elbilene sine. Da nettselskapet kom og plugget inn måleappratet sitt, så ladet bilen fint. Hvorfor, spør Kirkeby.

Årsaken ligger i at bilen, eller kontrollboksen som henger på selve ladekabelen, inneholder en sikkerhetsfunksjon som sjekker at det er trygt å lade før selve ladingen begynner. Denne sikkerhetsfunksjonen funger ikke alltid som tiltenkt i IT-nett, som er utbredt i Norge.

– I dette tilfellet var det en jordfeil i nettet, og elbilen tolket det dithen at det ikke var trygt å lade, sier Kirkeby.

Blinkende kjøkkenlys

– Det er forskjellige problemer med forskjellige elbiler. For eksempel har e-Golf hatt endel softwareproblemer. Eiere av en eldre Leaf har rapportert at kjøkkenlysene blafret når han lader Leafen. En av disse fikk besøk av en bekjent med en nyere Leaf. Da denne prøvde å lade sin bil, gikk det helt fint med kjøkkenlysene. Det så ut som om Nissan hadde forbedret ladesystemet, sier Kirkeby.

– En privatkunde opplevde at det var høye pipelyder fra alle mulige kjøkkenapparat da han ladet sin Zoe. Da vi googlet problemet, viste det seg at flere har klaget over samme problem, sier Kirkeby.

Årsaken til pipelyden er at ombordladeren til Zoe generer overharmoniske strømmer med frekvens på 10 kHz. Disse blir filtrer av EMC-filtre i andre apparater i huset. Fordi de overharmoniske strømmene var høye, kunne man høre dette som piping fra disse apparatene. Problemet ble mindre når man installerte et EMC-filter på kursen til elbilladeren.

Jordfeil utbredt

Han forteller at jordfeil er utbredt i norske nett, mange av disse er såkalte høyohme jordfeil. Ved ladeproblemer er en løsning å få utbedret selv jordfeilen, eller å få installert en vegglader hjemme. Disse har ikke krav om sikkerhetsfunksjonen som blir lurt av jordfeil, da det er elektrikeren som monterer utstyret som skal sjekke at det ikke er feil på jordingen. Men det kan finnes billigere løsninger.

– Det fungerer ofte å bytte ladekabelen til en billigversjon fra Kina, eller en eldre kabel som ikke har samme sikkerhetsfunksjon.

– Har norske elbileiere mer ladeproblemer enn elbilister i andre land?

– Vi har endel utfordringer med IT-nettet, som er en særnorsk greie. Utstyret i elbilene er primært designet for TN-nettet, som det det vanlige i andre land. I utlandet vet man gjerne ikke engang at Norge har IT-nett som allmenn forsyning, sier Henrik Kirkeby i PQA.

Gratis veileder

Veilederen, som heter “Feilsøkning av eilbilladeproblemer” er en del av forskningsprosjektet “EMC i smarte nett”. Det toårige forskningsprosjektet er støttet av Forskningsrådet, og Norsk elbilforening, NVE og flere aktørere - blant annet en rekke nettselskap.

Veilederen er gratis, og finnes her.