Tesla har en variant av Model Y med mindre batteri på trappene. Den får trolig batteri fra BYD.

Det ble tidligere i sommer kjent at kinesiske BYD har inngått en avtale om å levere battericeller til Tesla. Ryktene om en slik avtale hadde da allerede gått en stund.

Nå har BYD angivelig levert sine celler til Teslas fabrikk i Brandenburg i Tyskland, skriver tyske Electrive, som viser til kinesiske aviser.

De første Tesla-modellene med LFP-batterier bygget med celler fra BYD kan rulle av samlebåndet i Tyskland om en måned, hevdes det. Hvorvidt det er snakk om testproduksjon er uklart.

Det ble antatt at Tesla ville begynne å bruke disse cellene ved fabrikken sin i Shanghai, men det hevdes at de har skal holde seg til celler fra CATL og LG Energy Solutions.

Ny Model Y typegodkjent

Dette sammenfaller med informasjon fra den tyske Tesla-bloggen Teslamag, som skriver at de har fått dokumenter som viser at en ny Model Y-variant ble typegodkjent i Nederland 1. juli i år. Varianten kalles Type 0005, og internt hos Tesla Y7CR. Batteriet skal ha en kapasitet på rundt 55 kilowattimer, og rekkevidde på 440 kilometer, skriver nettstedet. Batteriet skal være levert av BYD.

I dokumentasjonen oppgis det angivelig at batteripakken er strukturell. Det betyr at batteripakken utgjør en del av bilens bærende konstruksjon. Typegodkjenningsdokumentene viser ifølge Teslamag at varianten veier 2087 kg.

Tesla har allerede fått europeisk typegodkjenning for en annen variant med bakhjulstrekk og 60 kilowattimer batteri for et år siden. Denne varianten har batterier fra CATL, og har en typegodkjent vekt på 2153 kg, skriver nettstedet.

Det er uansett ikke kjent om det faktisk er varianten med BYD-batteri som skal produseres først. At en variant er typegodkjent betyr ikke nødvendigvis at produksjon er nært forestående.

LFP er billigere

Den kinesiske bilprodusenten BYD er en av få som utvikler og produserer sine egne battericeller, som brukes i deres egne biler. Cellene kalles BYD Blade, og har cellekjemien LFP (litiumjernfosfat). Celler med denne kjemien benyttes i dag i Teslas kinesiskproduserte Model 3 med bakhjulstrekk.

LFP er billigere å produsere enn andre utbredte cellekjemier i dag ettersom det ikke brukes nikkel, kobolt eller mangan. Da blir batteriene billigere.

Slike celler har lavere risiko for ukontrollerbare branner, såkalte «thermal runaway»-situasjoner. BYD hevder at deres tester viser at punktering av cellene ikke utløser brann.

Tesla er ikke alene om å planlegge å bruke denne cellekjemien. For eksempel har både Volkswagen og Mercedes sagt at de ønsker å ta LFP i bruk i sine billigste bilmodeller i fremtiden.

LFP har ikke bare fordeler. Cellene har lavere energitetthet enn kobolt- og nikkelrike kjemier. Enkelt sagt betyr det at batteripakkene veier mer enn for eksempel NMC-baserte (nikkelmangankobolt) batteripakker.

Modellen Tang benytter BYDs LFP-batterier. Foto: Eirik Helland Urke

En måte å løse dette på er å bygge batteripakken på en slik måte at andelen aktivt materiale blir høyere. BYD har i sine egne batteripakker løst dette ved å utforme cellene på en slik måte at de er en strukturell del av pakken for å øke energiinnholdet.

LFP har også dårligere ytelse i lave temperaturer, noe som kan motvirkes ved å benytte aktiv temperaturkontroll. De kan også typisk ikke lades med like høy effekt som andre vanlige cellekjemier.

BYDs celler kalles «Blade». Navnet viser til cellenes lange og tynne utforming, omtrent som et sverdblad. Det er uklart om BYD skal levere celler med denne utformingen til Tesla.

To skift skal være på vei

For øvrig har verken Tesla eller BYD formelt offentliggjort at de har inngått avtale om leveranse av celler. Informasjonen stammer fra et intervju en leder i BYD ga til en kinesisk TV-kanal i sommer.

Teslas fabrikk i Tyskland produserer i dag Model Y. Fabrikken har i dag relativt liten produksjon, men skal i løpet av august gå over til to skift for å øke produksjonen, skriver tyske RBB24. Planen skal ifølge deres kilder være å øke til tre skift på sikt, slik at fabrikken produserer biler hele døgnet.

Det skal være rundt 5000 personer ansatt ved fabrikken. Tesla har tidligere sagt at de skal ha rundt 12.000 ansatte her. Det produseres i dag rundt 1000 biler i uken. Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPAs kilder skal planen være å øke produksjonen til 5000 biler i uken innen første kvartal 2023.