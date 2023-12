Dagen etter ulykken var tre eksperter fra Alimak-gruppen, sammen med etterforskere fra den nasjonale havarikommisjonen og politiet på ulykkesstedet.

Alimak Group er produsenten av heismodellen Scando 650, som falt fra 20 meters høyde på en byggeplass mandag, skriver Ny teknik som først omtalte saken.

Ekspertene har nå konkludert med at installasjonen av heisen ikke har blitt utført i henhold til manualen, og at løse bolter kan være årsaken til at heisvognen falt i bakken 11. desember. Det kommer frem i en pressemelding fra heisprodusenten.

– Ved installasjon er det en installasjonsmanual med klare instruksjoner. I tillegg er det en operatør- og vedlikeholdsmanual som også inkluderer daglige sikkerhetskontroller for å sikre at heisen fungerer etter hensikten,sier administrerende direktør i Alimak Group, Ole Kristian Jødahl, i pressemeldingen.

Ifølge selskapet som produserer heisen Alimak Group er det manglende vedlikehold og ufullstendig installasjon som har ført til til at masteseksjoner skilte seg. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Han fortsetter:

Fra manualen for byggheisen Scando 650. Skjermbilde: Alimak

– Jeg vil nok en gang understreke viktigheten av å følge instruksjonene som følger med produktet under montering og bruk.

Skruene skal festes med et tiltrekkingsmoment på 300 Nm og etterstrammes i tillegg. Videre står det at feil installasjon kan føre til at en vogn faller og forårsaker skade eller død, skriver nettstedet.

Heisen er beslaglagt, og skal etterforskes av politiet og Statens havarikommisjon, skriver Ny teknik.