Ny T-bane går gjennom bergartenes sorte får

– Omtrent en promille av Norges areal har alunskifer i berggrunnen. Hovedstaden er plassert i selve episenteret for den problematiske bergarten som ble avsatt for rundt 500 millioner år siden, sier Atle Dagestad, som er dr.ing. i hydrogeologi ved avdeling for grunnvann og urban geologi ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).