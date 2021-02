Ny strategi for TU Media: Mer kraft i de største merkevarene

Teknisk Ukeblad Media ferdigstilte før nyttår en omfattende strategisk gjennomgang av virksomheten. Målet har vært å forenkle organisasjonen og å sikre mer kraft til de største merkevarene.

I løpet av en syvårsperiode er omsetningen i TU Media totalt forandret. Først digitaliserte vi en mer enn 160 år gammel mediebedrift og flyttet en høy andel av inntektene til digitale flater, så utforsket vi en rekke nye virksomhetsområder som har bidratt med nye inntektsstrømmer.

Høsten 2016 innførte vi den digitale abonnementstjenester Ekstra, som siden har vokst fra 0 til nesten 15.000 abonnenter. Nå organiserer vi oss blant annet for å styrke dette.

To store nettsteder

TU Medias nye strategi definerer tu.no, digi.no og Teknisk Ukeblads papirutgave som prioriterte merkevarer, og den digitale abonnementspakken Ekstra, samt digitale stillingsprodukter og merkevareannonsering, som kjerneprodukter.

Forenkling er en rød tråd i den nye strategien: «Færre merkevarer, færre produkter og færre avdelinger».

Det vil bli lettere å drive intern kommunikasjon når vi har færre avdelinger. Da blir det også færre mellomledere og flere som kan lage journalistikk eller selge. De nye målene våre er tydelige, som også gjør det enklere for alle ansatte å få oversikt over hele virksomheten.

Som en følge av dette tilføres digi.no økte ressurser gjennom flytting av interne årsverk. Det redaksjonelle innholdet fra karrierenettstedet karriere360.no flyttes inn i «moderskipene» tu.no og digi.no.

Karriere360 startet som et prøveprosjekt i januar 2020. Innsatsen har gjort oss bedre på å dekke arbeidsliv for norske teknologer. Gitt den nye strategien, vil de samme ressursene heretter tilføre verdifullt innhold til TU og Digi, mens nettadressen karriere360.no er avviklet.

Inside Telecom videreføres som en egen merkevare, men organisatorisk er telekom-satsingen slått sammen med digi.no-redaksjonen.

Nedskalerer konferansevirksomheten

Den nye strategien innebærer også at TU Media ikke lenger vil drive konferanser som ikke er direkte knyttet til redaksjonell virksomhet eller som er av en størrelse som innebærer stor risiko.

Et konkret resultat av det, er at Norges Varemesse tar over TU Medias andel i Nordens største elbilkonferanse Nordic EV Summit.

Koronaen viste hvor krevende det er å drive i dette segmentet. EV Summit ble en knallsuksess, som vi tjente gode penger på de tre gangene vi arrangerte den. Men da det smalt i 2020 ble det også tydelig hvor stor risiko det er i denne delen av markedet.

Med en spisset strategi, skal TU Media være godt rustet til å bli enda mer relevant for lesere og kunder i tiden som kommer.