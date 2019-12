Ny stor rapport: Oksygenet forsvinner fra verdenshavene

Det er ikke bare i danske Lillebælt og Det Sydfynske Øyhavet at kraftig oksygensvinn forårsaker at fisk blir skylt opp langs kysten; noe som har skjedd flere ganger i det siste.

Oksygensvinn er et økende problem verden over, og en ny fagfelle-vurdert rapport fra den internasjonale naturvernorganisasjonen IUCN (Verdens Naturvernunion) viser at konsentrasjonen av oksygen i verdenshavene har falt med to prosent i løpet av de siste 50 årene.

Utviklingen forventes å fortsette med et fall i oksygennivået på ytterligere tre-fire prosent fram mot år 2100.

«Nedgangen i oksygennivået skader økosystemer i havene, som allerede lider under stress fra oppvarming og forsuring. Hvis vi vil stoppe den bekymrende veksten av oksygenfattige områder, er vi nødt til å begrense drivhusgassutslippene og næringsstoffbelastningen fra landbruket og andre steder», sier Dan Laffoley, som er medforfatter til rapporten og rådgiver i IUCN, ifølge en pressemelding fra organisasjonen.

Ifølge ham burde nedgangen i oksygennivåene i havene være «det det endelige alarmsignalet» til politikerne som i disse dager møtes i Madrid til FNs klimakonferanse. Og årsaken er ganske enkel: Varmt vann inneholder rett og slett mindre oksygen enn kaldt.

Havenes store fisker gisper etter oksygen

På mange måter skisserer rapporten en utvikling som bringer tankerne hen til Michael Endes bok «Den uendelige historien», hvor intetheten brer seg og ødelegger eventyrlandet Fantasias mange eventyrlige livsformer.

I den virkelige verden er intetheten representert ved de oksygenfattige sonene i verdenshavene, som ifølge IUCN-rapporten er firedoblet i løpet av de siste 50 årene.

De eventyrlige livsformene er i virkelighetens verden representert av verdenshavenes tunfisk, sverdfisk og haier, som er spesielt følsomme overfor endringer i oksygennivåene.

Dette henger blant annet sammen med at de større dyrene har et større energi- og oksygenbehov, og det faktum at oksygennivåene spesielt er fallende i de åpne og varme havene hvor nettopp disse dyr liker å holde til.

«Disse dyrearter blir drevet mot stadig tynnere overflatelag med oksygenrikt vann, hvor de er mer utsatt for overfiske», går det fram av rapporten.

Danmark rammet av usedvanlig oksygensvinn

Denne høsten har Danmark vært rammet av et usedvanlig oksygensvinn på steder hvor oksygensvinn normalt er ganske sjeldent.

Men høstens store nedbørsmengder har skyllet næringsstoffer fra landbruket ut i havet, og sammen med det varme høstværet har algene brukt næringsstoffene til å blomstre opp, og i den prosessen har de brukt opp oksygenet.

I disse dager er flere steder i havet omkring Als og Erø fullstendig uten oksygen, viser de siste målingene fra danske DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi

Den bakenforliggende årsaken til oksygensvinn i Danmark er spesielt landbrukets bruk av gjødsel, og skal Danmark leve opp til EUs krav, vurderes det at utslippene må reduseres markant fra de omkring 60.000 tonnene i dag til et nivå på omkring 42.000 tonn.

Den danske regjeringen har nylig vedtatt å komme med krav til landbruket som innebærer at utslippet av nitrogen i 2020 skal reduseres med 3500 tonn.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.