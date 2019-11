Ny robotstyring kopierer menneskets lillehjerne

En forskergruppe på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med den italienske adjunkten Silvia Tolu i spissen, har utviklet et nytt bio-inspirert kontrollsystem for roboter. Systemet tar utgangspunkt i menneskets lillehjerne. Det er nemlig fra lillehjernen at bevegelsene våre styres og tilpasses omgivelsene, slik at de korrekte musklene settes i bevegelse, og de nødvendige justeringene skjer løpende. Og dette må skje kontinuerlig, uansett om underlaget endrer seg eller gynger som et skipsdekk.