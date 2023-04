– Salget av nye rene diesel- og bensinbiler er trolig i ferd med å bli historie i Norge. Samtidig var andelen bensinhybrider og ladbare bensinhybrider i mars på 10 prosent, som viser at ikke alle er klare for elbil riktig ennå, sier direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) Øyvind Solberg Thorsen i en pressemelding.

Av 19.366 nye personbiler i mars var 16.811 elbiler (86,8 prosent), mens rene diesel- og bensinbiler til sammen kun sto for 2,7 prosent av nybilregistreringene. I mars i år ble det registrert 19,3 prosent flere nye personbiler enn i løpet av samme måned i fjor.

– Alt i alt ser det ut til at takten i antall nybilregistreringer er i ferd med å normaliseres etter første kvartal. Men vi må trolig nedjustere prognosen for 2023 som var på 154.000 førstegangsregistrerte nye personbiler, sier Thorsen.

Både kvartalet som helhet og mars som enkeltmåned har vært preget av et rekordhøyt antall nye Teslaer.

– For bilindustrien generelt kan det se ut til at det nå er noe mindre produksjonsutfordringer. Det kan kanskje bidra til litt kortere ventetid for de som har bestilt og nå bestiller nye biler, sier Thorsen.