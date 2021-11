Hva preger fremtidens arbeidsliv, og hva vil det kreve av fremtidens arbeidsgivere? Abelia har nedsatt et ekspertutvalg som har fått i oppgave å finne ut av det. Utvalget ledes av professor Anders Dysvik ved BIs institutt for ledelse og kommunikasjon, og de skal etterhvert komme med innspill til hva bedriftene bør gjøre for å henge med i utviklingen.