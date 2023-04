To amerikanske B-2 Spirit-bombefly eskorteres av to australske F-35A under øvelsen Koolendong 18. juli 2022. Ifølge den nye forsvarsrapporten har Australia også vurdert om de burde anskaffe etterfølgeren til B-2, B-21 Raider, men dette anbefales ikke. Tech. Sgt. Dylan Nuckolls