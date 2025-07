Ny rapport beskriver frykt og trakassering – Vegvesenet har igangsatt kartlegging

For to år siden ble det kjent at ansatte i Sotra Link Construction opplevde fryktkultur og trakassering. Tidligere i sommer avslørte en ny rapport fra Arbeidstilsynet at den dårlige arbeidskulturen fortsatt preger prosjektet.

Til tross for tiltak og oppfølging etter tidligere varsler viste rapporten at arbeidere fremdeles opplever å bli behandlet respektløst, gjort narr av og utsatt for urimelig tidspress, skriver Bergens Tidene.

Påstandene rettet seg både mot ledelsen i Sotra Link Construction og representanter fra Statens vegvesen.

I en ny sak i Bergens Tidende (BT) forteller Vegvesenet nå at de er i gang med å kartlegge situasjonen. De forsikrer videre at alle avvik i prosjektet blir rapportert og fulgt opp.

Fremdeles mye uklart

Kartleggingen fra Vegvesenet ble iverksatt etter Arbeidstilsynets rapport og pågår fortsatt. Prosjektsjef Lene Sælen Rivenes sier til BT at møtene mellom partene har funnet sted i juli, men at ferieavvikling gjør at den endelige kartleggingen ikke er klar før om noen uker.

– Vi tar det alvorlig. Vi må finne ut av hva som er årsaken til at dette er blitt sagt. Det har vi ikke helt fått avdekket ennå, men vi fortsetter å jobbe med det, sier Rivenes til avisen.

Hun understreker at påstandene i rapporten fremstår som generelle og at det er uklart om de beskriver enkelthendelser eller et mer utbredt problem.

Mener systemet fungerer

En viktig del av bekymringen i rapporten er at enkelte arbeidere har uttrykt frykt for å rapportere avvik, i frykt for konsekvenser. Dette har tidligere blitt koblet til den varslede fryktkulturen.

I møte med Sotra Link Construction har Statens vegvesen fått forsikringer om at avvik faktisk meldes, ifølge prosjektsjefen.

– Vi har fått bekreftet at avvik blir meldt, at de ikke blir holdt skjult for Vegvesenet, sier Rivenes og legger til at det er meldt inn en god mengde avvik i prosjektet.

Hun mener dette tyder på at systemet for avviksrapportering fungerer som det skal.

– Melding av avvik er veldig viktig for alle, for at vi skal kunne lære av det, sier hun til BT.