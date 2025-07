Ansatte sier opp jobbene sine på Sotrasambandet

På et av landets største samferdselsprosjekter, Sotrasambandet, har Arbeidstilsynet funnet brudd på det psykososiale arbeidsmiljøet etter et besøk på byggeplassen i mars.

I rapporten som Bergens Tidende har fått innsyn i beskrives arbeidsmiljøet som belastende.

Ifølge rapporten, har ansatte ved Sotra Link Construction (SLC) meldt fra om et uprofesjonelt atferd fra ansatte i Statens vegvesen og Sotra Link AS. De har blitt beskrevet å ha en «ovenfra og ned-holdning», i tillegg til et ønske om å «hevde seg» og «ta dem», skriver BT.

– Presset kan ha alvorlige konsekvenser for helse og sikkerhet, og påvirke arbeidsmiljøet negativt, skriver hovedvernombud Raresh Croitoriu i SLC i en e-post til BT.

Noen ansatte har sagt opp jobben og har oppgitt det psykososiale arbeidsmiljøet som grunn. Flere tenker å gjøre det samme, ifølge rapporten fra Arbeidstilsynet.

Lang liste med brudd

Arbeidstilsynet dro til Sotrasambandet i etterkant av sprengingsulykken i mars, da to brosteinsstore steiner fløy 100 meter under en kontursprengning ved Harafjelltunnelen.

Det er ikke første gangen tilsynet har fått avdekket ulike mangler på samferdselskontrakten.

Tidligere har det blitt funnet 96 brudd på reglene om samlet arbeidstid gjennom en uke, 13 brudd på overtidsbestemmelsene og fem brudd på samlet daglig arbeidstid hos underentreprenøren.

I april 2024 ble det funnet manglende rapportering, uønskede hendelser og dårlige kontrakter.

I tillegg var prosjektet midlertidig stanset i juni i år, etter at entreprenøren Romarheim & Rivenes AS ikke mottok betaling fra hovedentreprenøren Sotra Link Construction.