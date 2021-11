Ny nettleie fra nyttår: Dette er apparatene du må passe på

Fra nyttår får alle i Norge ny nettleie. Alle de store selskapene kommer til å innføre en modell hvor det blir billigere å bruke strøm om natta og om sommeren.

Men det vil også komme noen trappetrinn, hvor nettleia øker etter hvor mye strøm du bruker samtidig. Nettselskapet Lede har vist fram sin prisstige, hvor det blir 213 kroner dyrere for hvert trinn.

Det laveste trinnet er på 5 kW. Det betyr at hvis man overstiger dette bare én time i måneden, vil nettleia øke med 213 kroner.

Varme bruker mest strøm

Så hvor mange apparater kan du bruke samtidig før du overstiger denne grensa? For mange kan oppvarming alene være nok.

En elektrisk varmeovn trekker gjerne 1-2 kW, og en bolig har gjerne 4-8 ovner, ifølge NVE. Elektriske varmekabler på bad trekker typisk litt over 100 W per kvadratmeter, og har dermed en makseffekt på rundt 1 kW.

– En moderne varmepumpe vil trekke rundt 2-3 kW. Men den leverer mer varme enn en panelovn som trekker samme effekt og kan dekke større areal enn panelovner, sa avdelingsingeniør i NVE, Jarand Hole, til TU i 2019.

Han minnet om at varmen i gulvet og varmtvannstanken vil holde seg en god stund etter bryteren slås av. Dermed kan varmeovnene ofte være av mens andre apparater er i bruk.

Effektbruk i forskjellige apparater Hjemmelader for elbil: 2 - 22 kW

Platetopp: Opptil 7 kW.

Varmepumpe: 2-3 kW

Vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin: 2-3 kW

Varmtvannstank: 2 kW

Elektrisk varmeovn: 1-2 kW

Varmekabler på bad: 1 kW (10 kvm gulv)

Stekeovner, vannkokere, strykejern, brødrister, kaffetrakter, mikrobølgeovn og støvsugere: 1-2 kW

TV: 0,1-0,2 kW

Lading av elektronikk: 0,1-0,2 kW Forbrukstoppene i Norge er om vinteren, på hverdager mellom 08-10 om morgenen og 17-20 om kvelden. Kilde: NVE 2019

Varmtvannstanken bør styres

Lede hevder at over halvparten av deres kunder vil greie å holde seg under 5 kW. Det er gjerne kunder som har fjernvarme eller andre sentralvarmeløsninger som også inkluderer varmtvann.

Elektrisk oppvarming av vann er nemlig en viktig del av effektbehovet. En varmtvannstank krever typisk rundt 2 kW.

Dagens varmtvannstanker starter oppvarmingen av nytt vann så snart man har dusjet om morgenen. Det ventes at det vil komme smarte tanker eller tilleggsutstyr som gjør at man kan utsette oppvarmingen til man har dratt på jobb, og resten av boligen ikke bruker mye effekt.

Elbil kan øke toppene

Mens strømforbruket per husholdning går ned i Norge, har effektbruken økt. Det skyldes at stadig flere apparater går på strøm og at oljefyring har blitt forbudt, slik at mange har fått over til elektrisk oppvarming.

Hjemmeladere for elbil kan ha et effektuttak på alt fra 2 kW til 22 kW. Foto: Ellen Synnøve Viseth

Siden både strømregningen og nettleien har vært basert på antall kilowattimer, har folk også hatt incentiver til å velge apparater som bruker lite strøm, men mye effekt, som vannkoker og kokevannskran.

I tillegg har mange nordmenn fått et nytt stort strømforbruk i garasjen: Hjemmeladere for elbil kan ha et effektuttak på alt fra 2 kW til 22 kW. Standardløsninger er i nedre del av intervallet, ifølge NVE.

Matlaging og vasking ikke avgjørende

Mens oppvarming og elbillading kan ta små pauser uten at man merker det, er matlaging og rengjøring vanskeligere å flytte på. Effekten varierer mens apparatet er i bruk, og for en vaskemaskin er effekten høyest når vannet varmes opp, ifølge Hole i NVE.

En platetopp bruker gjerne over 7 kW hvis alle platene skrus på fullt. Et kjapt søk hos Ikea viser liten forskjell på en induksjonstopp (7,2 kW) og keramisk topp (7,1 kW).

Men selv om dette er mye, står platene som regel ikke på fullt i en hel time. Siden det foreløpig er timesmåling av strøm, blir forbruket fordelt utover en hel time og snittet blir lavere.

Stekeovner, vannkokere, strykejern, brødrister, kaffetrakter, mikrobølgeovn og støvsugere bruker rundt 1-2 kW.

Vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin har en makseffekt på 2-3 kW.

Lys og elektronikk bruker lite effekt

Etter at LED-pærene gjorde sitt inntog har belysning liten påvirkning på boligens effektbruk. LED-pærer bruker kun noen få watt. Det gjelder også lading av elektronikk, mens en TV bruker 100 - 200 W.

NVE har ingen illusjon om at folk vil fly rundt og slå av og på brytere for å spare noen få kroner.

– Det er behov for et styringssystem. Nye varmeovner har WiFi som gjør dem enkle å styre. Det er også mulig å kjøpe et enkelt system med en kobling mellom støpselet og stikkontakten, sier Hole.