Ny metode kan føre til markant lengre hengebroer

Vekten på brodekket er avgjørende for hvor lenge en hengebro kan holde seg. Verdens lengste hengebro, Akashi Kaikyō Bridge i Japan, har et hovedspenn på snaut to kilometer, og hvis du ønsker å bygge enda lenger, som for eksempel vurderes i Norge, er det fornuftig å finne ut om du kan redusere vekten av dekket. Det er nøyaktig hva Mads Jacob Baandrup, med nylig doktorgrad, har gjort.