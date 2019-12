Ny metode for CO2-fangst kan halvere prisen og energitapet i kraftverk

Hvis verden skal oppfylle Paris-avtalens mest ambisiøse målsetning og holde seg under en temperaturstigning på 1,5 grader, sier klimavitenskapen at det ikke er nok bare å stanse utslippene av drivhusgasser. Vi er også nødt til å trekke store mengder karbondioksid ut av atmosfæren. Bildet viser et pilotanlegg for CO2-fangst som Alstom og Aker Clean Carbon har bygget i en annen forbindelse..

(Bilde: Helge Hansen)