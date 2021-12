Ny måling: Halvparten sier nei til vindkraft på land

I en undersøkelse Norfakta har gjort for Klassekampen, svarer halvparten, 50 prosent, «nei» på spørsmål om Norge bør bygge mer vindkraft på land. 37 prosent svarer «ja». Resten sier de ikke vet.

Eivind Salen, leder i Motvind Norge, er tilfreds med tallene.

– Alle bekymrer seg for strømprisene, og Statnett og Statkraft sier man må bygge mer vindkraft for å få dem ned. Likevel svarer 50 prosent av folk at nei, dette vil vi ikke ha, sier Salen.

Vindkraftmotstanden er størst på Vestlandet, hvor hele 60 prosent svarer nei til ny vindkraft på land.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier regjeringen ønsker mer vindkraft på land, i tillegg til havvind.

– Vi vil legge til rette for vindkraft på land der det er lokal aksept og gode vindforhold og der det er mulig å balansere hensynet til natur, sier hun.

Vindkraftmotstanden er størst hos Rødts velgere, der 69 prosent sier nei, fulgt av Frp med 64 prosent nei og Senterpartiet der 62 prosent sier nei.