Ny lov mot lønnstyveri kan gi seks års fengsel. Nito får nye saker hver dag

Det finnes mange eksempler på ansatte som har blitt dømt for å stjele penger eller underslå midler fra arbeidsgiver. Men det finnes få, om noen, eksempler på bedrifter som har blitt dømt for å stjele lønn fra sine ansatte etter straffelovens bestemmelser om tyveri eller underslag. Det var vurderingen da Arbeids- og sosialdepartementet beredte grunnen for to nye paragrafer i straffeloven som trådte i kraft 1. januar.