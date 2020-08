Ny konsernsjef: – Equinor skal være ledende i det grønne skifte

– Vi skal tidoble produksjonen av fornybar energi innen 2026, trettidoble den innen 2035. Jeg mener vi må gjøre mer og er villig til å flytte kapital, sa Opedal på pressekonferansen der han ble presentert som ny konsernsjef.

– Jeg vil at Equinor skal være ledende i det grønne skifte.

Opedal har jobbet i selskapet siden 1997. Han kommer fra stillingen som konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring. Han har tidligere blant annet vært direktør og landsjef i Brasil.

– Opedal er en usedvanlig god leder, med en karriere som preges av sterke resultater. Han har erfaring fra alle deler av Equinor og er godt likt internt, sa styreleder Jon Erik Reinhardsen på pressekonferansen der Opedal ble presentert som ny konsernsjef.

Energiomstilling

– Han er sterkt engasjert i energiomstilling og i det grønne skiftet. Han har egenskapene som skal til for å ta tak i dette med full kraft, sa Reinhardsen.

Opedal er den første ingeniøren som blir konsernsjef i selskapet. Han har mastergrad som ingeniør fra NTNU og mastergrad i bedriftsledelse fra Heriot-Watt universitetet i Edinburgh.

– Teknologisk utvikling vil være viktig. Anders er teknolog, sa Reinhardsen på pressekonferansen.

– Jeg er stolt av å være den første ingeniøren i denne stillingen, sa Opedal.

– Riktig valg

De tillitsvalgte i selskapet er fornøyd med at den nye konsernsjefen kommer fra internt i selskapet.

– Vi støtter valget av Opedal og mener han er det riktige valget for Equinor med tanke på de store endringene som ligger foran oss. Hans evne og vilje til å lytte til, og samarbeide med, de ansatte vil ha stor betydning for kommende prosesser, skriver selskapets tillitsvalgte i en felles uttalelse til NTB.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) har store forventninger til den nye konsernsjefen.

– Han får en svært viktig og utfordrende jobb med å utvikle selskapet videre til et bredt energiselskap som bidrar til å nå målene for Parisavtalen. Det vil være nødvendig for å nå målet om høy verdiskapning over tid, sier Bru i en uttalelse til NTB.

Eldar Sætre gir seg som konsernsjef i Equinor etter seks år i stillingen. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

40 år i selskapet

Etter å ha overlatt sjefsstolen til Opedal i november gir 64-åringen Sætre seg i Equinor 1. mars neste år etter å ha jobbet i selskapet i over 40 år.

– Jeg har tilbrakt hele mitt yrkesaktive liv i Equinor. Jeg er glad i dette selskapet, og det har virkelig vært et privilegium å få jobbe med alle de fantastiske folkene i Equinor gjennom fire tiår. Jeg er veldig stolt av det vi har oppnådd sammen, sier Sætre i en pressemeldingen.

Sætre var konsernsjef da selskapet endret navn fra Statoil i 2018.

– Navneskiftet til Equinor reflekterer selskapets utvikling som et bredt energiselskap og vil for alltid stå som en viktig milepæl fra Eldars tid som konsernsjef, sier styreleder Reinhardsen.