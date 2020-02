Ny forskrift kan doble gjenvinningen av betong: Fra 1. juli blir det lov med fire ganger så mye seksverdig krom

Dagens grenseverdi på 2 mg/kg seksverdig krom har fungert som en brems for gjenvinning av betongavfall i Norge etter at den ble innført i 2016. Etter sterkt påtrykk fra betong- og gjenvinningsbransjen har Miljødirektoratet nå kommet fram til at det er forsvarlig å firedoble denne verdien – til 8 mg/kg.