Informasjonssystemet i hele landet er rettet og fungerer som normalt, skriver Bane Nor på sine nettsider klokken 8.06.

Da var det andre gang at det hadde vært problemer med informasjonssystemet torsdag morgen.

Etter at det ble meldt om feil med informasjonssystemet klokken 5.19, var feilen rettet etter drøye to timer. Men under en halv time senere oppsto det en ny feil. Denne gangen gikk det ikke mer enn en 30 minutter før feilen var rettet.

Feilen førte til at det ble lest opp og vist feil informasjon fra høyttalere og skjermer på togstasjonene i Norge.